Bil kjørte i stolpe og havnet på taket

Nyheter

En bil med en voksen og to barn kjørte lørdag formiddag av vegen i Rensvika på Frei i Kristiansund. Bilen kolliderte med en stolpe og havnet på taket. Det var en stund fare for at bilen skulle rulle videre ned en skråning, opplyser 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Nødetatene rykket raskt ut til stedet og brannvesenet fikk sikret bilen.

Operasjonsleder hos politiet meldte noen minutter seinere at de tre i bilen var ved bevissthet, men at samtlige ble kjørt til sjukehuset i Molde. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.