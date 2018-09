Sanner om Hareides råd: – Et historisk linjeskift

Nyheter

– Jeg har respekt for prosessen KrF nå er inne i og avgjørelsen partiet skal fatte. Det er likevel overraskende at Knut Arild Hareide anbefaler KrF å samarbeide med Ap, SV og Sp om å kaste Erna Solberg som statsminister. Det vil være et historisk linjeskift for Kristelig Folkeparti, skriver han i en epost til NTB.

Sanner, som også er kunnskapsminister, mener KrF vil få størst gjennomslag på ikke-sosialistisk side i de sakene Hareide peker på som viktigst. Han peker på at KrF har fått betydelig gjennomslag når det gjelder bistand, kristendommens plass i skolen, lærernormen og rus og psykisk helse.

Ap har på sin side vendt KrF ryggen i saker som kontantstøtten, tidlig ultralyd, som Sanner mener åpner for sorteringssamfunnet, og å gi kommunene vetorett mot kristne skoler.

– Det regjeringsalternativet Knut Arild Hareide anbefaler sine medlemmer, er avhengig av Sosialistisk Venstreparti, som vil fjerne kristendommen fra barnehage, skole og Grunnloven, tilføyer han.