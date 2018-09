Flere lokallagsledere mener Hareide risikerer jobben

Nyheter

Klassekampen har vært i kontakt med 81 av 113 lokallagsledere i Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene. Det var i disse fylkene KrF fikk størst oppslutning ved forrige valg.

Et klart flertall av dem som uttaler seg ønsker samarbeid med høyresiden, ifølge avisen. Samtidig mener noen av dem at Hareide risikerer å bli kastet om han råder partiet å gå til venstre.

– Vi har røttene våre på høyresiden, og det ville være dramatisk å gå mot venstre. Jeg har sansen for Hareide som person, men vi trenger en tydelig leder som er rotfestet på høyresiden, sier leder Annika Indergaard i Kristiansund KrF.

De største borgerlige tilhengerne finner man i Agder-fylkene og Hordaland, ifølge avisen.

– Min personlige mening er at jeg gjerne vil samarbeide til venstre. Men jeg bor jo nede på Sørlandet, og her vil det rakne fullstendig i byene om vi går til venstresida. Her er KrF nesten et kristelig høyreparti, sier leder Svein Hillestad i Iveland KrF.

Selv om flertallet helst vil gå til høyre, vil særlig landbruks- og industrikommunene gå motsatt vei.

I en undersøkelse VG har gjennomført blant KrFs lokalpolitikere svarer 55,6 prosent at partiet må samarbeide med høyresiden. Kun 23,9 prosent mener KrF er best tjent med et samarbeid med de rødgrønne partiene. Drøyt 20 prosent svarer at KrF ikke bør velge noen side.