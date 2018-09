Nyheter

40.000 rammes av Ryanair-streik

Kabinansatte i Tyskland, Belgia, Portugal, Nederland, Spania og Italia, i tillegg til tyske piloter, har varslet streik fredag. Både flygerne og kabinpersonalet i selskapet har krevd bedre lønn og arbeidsforhold.

Tirsdag opplyste Ryanair at de vil kansellere 190 av 2.400 planlagte flyginger som følge av streiken. Ansatte ved Ryanair har streiket flere ganger siden det i desember ble tillatt for dem å organisere seg faglig.

KrF holder landsstyremøte

Kristelig Folkeparti holder landsstyremøte fra klokken 10 til 18, med partileder Knut Arild Hareide sin tale til KrFs landsstyre sendt fra Stortinget.

Signalene fra KrF-leder Knut Arild Hareide om venstresamarbeid, blir ikke godt mottatt i partiets fem viktigste fylker. Flere mener han risikerer jobben.

Senterpartiet holder møte om Einar Aas-saken

Senterpartiet har invitert ulike aktører som har uttalt seg om Einar Aas-saken, til et møte på Stortinget. Målet er å drøfte hva som kan gjøres for å unngå en ny Aas-sak, samt å sikre et velfungerende kraftderivatmarked som kraftbransjen kan dra nytte av.

Aas påførte oppgjørssentralens misligholdsfond et tap på 1,1 milliarder kroner.

Offisiell åpning av dobbeltspor Larvik-Porsgrunn.

Dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn åpnes, og samferdselsminister Jon Georg Dale står for den offisielle åpningen.

Seremonien finner sted på Larvik stasjon klokka 11.45. Første passasjertog på den nye banestrekningen gikk allerede mandag, med avgang fra Skien.

Internasjonal abortdag markeres

Den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort markeres. Halvparten av abortene som foretas i verden er livsfarlige, mener organisasjonen FOKUS, som jobber for å styrke kvinners tilgang til trygge og lovlige aborter i sju land i Afrika, Latin-Amerika og Asia.

FOKUS anslår at det foretas 25 millioner livsfarlige aborter i verden hvert år, utført uten kvalifisert helsepersonell og med redskaper som strikkepinner, kleshengere eller lignende.