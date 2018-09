Nyheter

Elon Musk blir saksøkt for bedrageri

USAs finanstilsyn (SEC) har saksøkt Tesla-sjef Elon Musk for bedrageri etter at han i august tvitret at han vurderte å gjøre Tesla privat til en pris på 420 dollar per aksje og at han hadde sikret finansiering.

Ifølge søksmålet hadde ikke Tesla-sjefen diskutert eller gjort noen avtale om kjøp av Tesla. De mener derfor at han førte investorer bak lyset med sine kommentarer.

Trump skrøt av Kavanaugh

USAs president Donald Trump er meget fornøyd med sin kandidat til USAs høyesterett, Brett Kavanaugh, etter høringen av ham i Senatets justiskomité torsdag. Kavanaugh får også støtte fra presidentens sønn, Donald Jr, på Twitter.

I sin vitneforklaring nektet Kavanaugh for å ha forgrepet seg på psykologiprofessor Christine Blasey Ford på 1980-tallet.

Brann i lagerbygg på Sola

Åtte personer måtte evakuere da det begynte å brenne i et lagerbygg i industriområdet Risavika på Sola i Rogaland like over midnatt.

– Det meldes om røyk og åpne flammer, men skal ikke være fare for spredning. Brannvesenet i gang med slukking, skrev politiet i Sørvest på Twitter etter at de mottok melding klokka 1.04 natt til fredag. Brannvesenet fikk raskt kontroll.

Leteaksjon etter våt og kald turist

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter at en redningsaksjon var i gangsatt rundt klokka 3 natt til fredag, der frivillige organisasjoner og politiet deltar etter at en utenlandsk turist har gått seg bort ved Blåhåmmårkleppen i Meråker.

Ifølge politiet er det minus 2 grader, kraftig snøvær og mye vind i området.

Wintershall og DEA vil fusjonere

LetterOne og BASF inngår avtale om å fusjonere Wintershall og DEA og danne Europas største uavhengige olje- og gasselskap. Maria Moræus Hanssen blir nestsjef.

Hvis den godkjennes av myndighetene, vil den ifølge partene bli den største fusjonen i europeisk olje- og gassektor på over ti år. Det anslås at fusjonen er i boks innen seks måneder.