En mann helt i begynnelsen av 20-årene, bosatt i Molde, er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Det skal ha vært i fjor sommer at han tvang seg til et samleie med ei ung jente, selv om hun gjorde all den motstand hun kunne. Overgrepet skal ha skjedd i Molde, ifølge tiltalebeslutningen.

Saka kommer opp for Romsdal tingrett i midten av desember.