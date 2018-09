Nyheter

Klokka 16.38 torsdag ettermiddag melder politiet via Twitter om røykutvikling i et hus i Elnesvågen. Nødetatene er på veg til stedet.

Like etter melder politiet at de har mottatt opplysninger om at alle beboerne skal være ute av huset.

Fræna brannvesen er på stedet, og bekrefter via Twitter at tørrkoking er årsaken til røykutviklingen. Brannvesenet går inn med røykdykkere og lufter ut på stedet.