Problemer for Widerøe – ti fly står på bakken

Nyheter

Flyselskapet Widerøe opplyste i en pressemelding torsdag at de opplever en rekke utfordrende driftshendelser. Utfordringene har resultert i forstyrrelser og konsekvenser for planlagte ruter både torsdag og i tiden fremover.

– Det har vært en tøff dag. Vi jobber iherdig for å komme tilbake til normal drift. Alle mann er på dekk, sier informasjonskonsulent Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe til NTB.

Ifølge selskapet er årsaken til problemene knyttet til tøffe værforhold og andre upåvirkelige hendelser, som har resultert i at flere fly står på bakken. I tillegg har lynnedslag og møter med fugl ført til at det har vært nødvendig å utføre teknisk ettersyn. Andre tekniske utfordringer samt planlagt vedlikeholdsarbeid er også en del av årsaken til at flyene er blitt tatt ut av drift.

Tolv av flyselskapenes fly ble først tatt ut av drift, men torsdag kveld opplyser Widerøe at to av flyene tilbake igjen. For å lette på situasjonen har ett fly blitt leid inn for anledningen.

– Noen av våre avganger er såkalte melkeruter og flyr gjerne innom flere destinasjoner, spesielt nordpå. Dermed skaper det ringvirkninger når vi kansellerer disse, sier Carlsen, som ikke vil anslå når alle flyene er i luften igjen.

Berørte passasjerer er blitt kontaktet og tilbudt alternativ reise eller refusjon, opplyser flyselskapet.