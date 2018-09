Nytt kart kan ha avslørt topphemmelige militærbaser

Nyheter

Publiseringen av det interaktive kartet kommer som følge av et oppdrag gitt av regjeringen. Målet med kartet å yte veiledning til droneoperatører og på den måten gjøre det enklere å filme og fotografere fra luften med droner, skriver Aldrimer.no

Kartet inneholder midlertidige markeringer av forsvarsanlegg, samt NATO-baser. I tillegg er de markert med nøyaktige kartkoordinater.

Reaksjoner

Det har fått eksperter til å reagere. Kommandørkaptein og tidligere sjef for Sjøheimevernet, Svein Jarle Jacobsen, er blant dem som er rystet etter at han ble gjort oppmerksom på kartet gjennom nettstedet Aldrimer.no.

– Det må da gå an å bruke hodet. Hva er det egentlig Nasjonal sikkerhetsmyndighet her holder på med? Ved et kjapt søk finner du enkelt skjermingsverdige objekter. Dette er katastrofalt når det kommer til operasjonssikkerheten. Dette er å bekrefte mye av det Russland alt vet om oss. Jeg kan nesten ikke tro at de virkelig har gjort dette, sier han.

Tidligere etterretningstopp Ole Kaldager mener publiseringen er en gavepakke til russisk etterretning. Mens andre peker på at det har bidratt til å svekke Norges forsvarsevne.

Veiledningsansvar

Verken statsminister Erna Solberg, Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller Politiets sikkerhetstjeneste har ønsket å kommentere saken ytterligere overfor nettstedet.

Avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM uttaler at norske myndigheter har et veiledningsansvar for å vise hvor det er ulovlig å filme eller fotografere. I tillegg mener NSM at databasen kun omtaler hvilke områder det er forbudt å bruke droner, og at kartet ikke gir opplysninger om hva slags type anlegg som skjuler seg bak markeringene.

Unyansert kritikk

Utover det mener NSM at kritikken som har kommet i etterkant av publiseringen av kartbasen over militære anlegg og områder i Norge, er unyansert. I en egen pressemelding på sine nettsider orienterer de om den ugraderte oversikten som er publisert i kartbasen.

– «Nasjonal sikkerhetsmyndighet har som del av oppdraget publisert en kartløsning med en ugradert oversikt over forbudsområder i Norge. Disse er innrapportert av departementene og objekteierne, etter at disse har gjort en risikovurdering av hvert enkelt objekt», heter det i pressemeldingen.

Krever svar

Etter opplysningene som har kommet rundt kartbasen, er det flere som overfor Aldrimer.no varsler at de vil ha svar på beslutningsprosessen i forkant av publiseringen. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt varsler at Ap vil kreve en redegjørelse av regjeringen.

– Jeg vil be forsvarsministeren redegjøre for hvordan denne karttjenesten samsvarer med forsvarlig objektsikring og skjerming av viktige bygg og installasjoner i Norge, sier Huitfeldt, som er forsvarspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Regjeringen ansvarlig

Tidligere Senterparti-leder og forsvarspolitiker Liv Signe Navarsete er tydelig på at regjeringen må ta ansvaret. Hun reagerer sterkt på publiseringen av kartbasen.

– At absolutt ingen har reagert og tatt bort dette kartet. Ansvaret for dette ligger hos regjeringen. Her får fremmede makter alt servert på et sølvfat. Jeg har ikke ord. Hele saken er veldig merkelig, sier Navarsete.

Videre mener hun at det innad i Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil være nødvendig å ta en runde om hvorvidt kartbasen skal stenges ned.