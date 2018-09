Nyheter

Trump åpen for tostatsløsning

USAs president Donald Trump lover å presentere en «veldig rettferdig» fredsplan i Midtøsten før nyttår og åpner for en tostatsløsning.

– Fred mellom Israel og palestinerne er svært viktig for Midtøsten, og vi prøver veldig hardt å få det til. Jeg tror en tostatsløsning er mer sannsynlig, sa Trump under en pressekonferanse i FN i New York onsdag kveld.

Kavanaugh anklaget av en flere kvinner

Høyesterettsnominerte Brett Kavanaugh avviser kategorisk at han som ung befølte jenter på fest uten samtykke. Flere kvinner har stått fram med anklager.

Julie Swetnick som onsdag kom med en uttalelse via sin advokat, hevder at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet.

Solberg talte i FN

Statsminister Erna Solberg (H) slo et slag for norske interesser innen alt fra bærekraftige hav til handel under FNs hovedforsamling i New York.

Hun talte for norske interesser innenfor fred og forsoning, internasjonal sikkerhet, helse, utdanning, bærekraftige hav og handel. – Vi har ikke råd til å la proteksjonisme, diskriminering og økonomisk rivalisering definere framtiden vår. Fri handel skaper vinnere. Det gjør ikke proteksjonisme, sa Solberg.

Ny elendig måling for KrF

Kristelig Folkeparti får rekordlave 3 prosent på Vårt Lands måling for september. Samtidig er Ap igjen landets største parti.

Med 3 prosent har KrF den dårligste oppslutningen noen gang på målinger gjort av Norstat for Vårt Land. Det er også en av de dårligste målingene for partiet noen gang.

Trapper opp kampen mot tuberkulose

FNs medlemsland er enige om å øke innsatsen for å bekjempe sykdommen tuberkulose og vil innen 2022 bidra med til sammen minst 13 milliarder dollar i året.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde onsdag at finansieringen av innsatsen mot tuberkulose ble nedfelt i en felles erklæring, som ble til på et møte i FNs hovedforsamling samme dag.