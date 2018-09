– «Årets i» viser at enkeltpersoner kan gjøre en forskjell

Nyheter

Styreleder i Molde Næringsforum, Kolbjørn Heggdal, delte torsdag ut prisen for «Årets i» under Romsdalskonferansen i Bjørnsonsalen i Molde.

Årets vinner er Kolbjørn Stølen, som får prisen på bakgrunn av sin innsats for Midsundtrappene. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet:

«Enkeltpersoner kan gjøre en forskjell. Det beviser Årets i. Midsundtrappene, verdens lengste sammenhengende steintrapper, setter både kommunen og regionen på kartet. Trappene ville ikke blitt realisert uten initiativtaker og primus motor, Kolbjørn Stølen.»

Juryen skriver videre at Årets i har ved sitt utrettelige pågangsmot og sin imponerende gjennomføringskraft bidratt til å styrke vår identitet, tilhørighet og stolthet. Og at Stølen med sitt engasjement har stimulert til nyskaping og positivisme, vist initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen. Helt i tråd med statuettene for utmerkelsen «Årets i», skriver juryen.

Prisen skal framheve og berømme en ildsjel, person, bedrift eller organisasjon som har stimulert til nyskaping og positivisme, initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen.

Tidligere vinnere av «Årets i»:

RaumaRock (2006), Kjell Inge Røkke (2007), Fred Kavli (2008) og Inge Huse (2009), Arild Hervik (2010), Iver Gjelstenli (2011) og Ole Gunnar Solskjær (2012), Kjell Erik Strømskag (2013) Heidi Leren ( 2014) og Odd Einar Sandøy (2015), Jarle Sanden ( 2016) og Torger Stene ( 2017)