Nå kan du være med å bestemme nye Moldes kommunevåpen

Nyheter

Storslått og energisk, naturlig drivkraft, «Molderosen», «blå» fra kyst til fjell, framover sammen eller hval og sild?

I 2020 slås Molde, Midsund og Nesset sammen og danner Nye Molde kommune. I den forbindelse skal et kommunevåpen som representerer den nye kommunen på plass. Etter en åpen designkonkurranse, som ble lyst ut før sommeren, sitter man nå igjen med fem forslag fra tre ulike leverandører. Et av forslagene er Molde kommunes eksisterende kommunevåpen.

I løpet av høsten skal hvert av de seks alternativene vurderes nøye av en jury, ledet av ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen.

Men folket får mulighet til å være med å stemme over hvilket kommunevåpen de liker best. Folkets stemme blir rådgivende for juryen.

Onsdag ble de seks alternativene publisert på nyemolde.no. Der oppgir du mobiltelefonnummeret ditt, mottar en kode, og velger alternativet du foretrekker. Det er kun én stemme per mobilnummer, og konkurransen har ingen aldersgrense. Det er gratis å stemme, og avstemmingen er anonym. Du kan bo i Molde, Nesset eller i en annen kommune.

Her kan du stemme på din favoritt.

– Stemmene tikker inn

Hilde Johansen sitter i kommunens kulturbyggingsgruppe, som utgjør juryen som skal velge det nye kommunevåpenet. Hun forteller at stemmene allerede tikker inn, til tross for at kommunen ikke har rukket å dele saken i sine egne kanaler.

– Vi la ut saken på hjemmesida til Molde kommune, men har ikke delt i sosiale medier enda. Likevel er det veldig mange som har stemt. Vi vil oppfordre alle til å gå inn og stemme, for det er slik folkets mening blir vesentlig i helhetsvurderinga til juryen, sier hun.

Juryens innstilling vil være basert på en helhetsvurdering, og skal etter planen være klar i midten av november i år. Juryen vil spesielt legge vekt på om alternativet er tilstrekkelig samlende, fremtidsrettet, særegent og enkelt. Om det er eventuelle likhetstrekk mot andre kommunevåpen og logoer, i tillegg til folkets mening.

– Juryen skal gå igjennom hvert enkelt alternativ og måle det opp mot kriteriene som ble gitt i designkonkurransen. Vi ønsker et kommunevåpent som er særegent og som viser kommunenes felles identitet. Det skal skille oss fra andre, sier hun.

Men kommunevåpenet må også være framtidsrettet.

– Det skal fungere selv om flere kommuner kommer til i framtida. Derfor har vi for eksempel ikke valgt alternativ som har symbolikk rundt tallet tre. Det skal være enkelt og tydelig, og et symbol som passer i stort og lite format. Det skal være samlende, og noe alle kjenner seg igjen i. Det skal ikke være mer gjeldene for en kommune enn en annen, sier Johansen.

Vurderer likhetstrekk

Juryen skal også vurdere om det finnes noen likhetstrekk mot andre kommunevåpen eller logoer.

– Vi skal benytte oss av akrivverkets database, hvor det finnes en god oversikt over alle landets kommunevåpen. Vi sender også inn ei bestilling til patentstyret, hvor vi ber dem om å gå igjennom alternativene for å finne ut om de er for like andre kommunevåpen eller logoer, sier hun.

Åpen avstemning

– Det er ikke bare innbyggerne i Molde, Midsund og Nesset som kan stemme i konkurransen. Men også innbyggere i andre kommuner?

– Årsaken til det er todelt. Det ble teknisk vanskelig for oss å finne ut hvordan vi kunne lage en åpen avstemning for tre kommuner. Men hvorfor ikke kjøre den åpen? Da får studenter mulighet til å avgi sin stemme, utflytta romsdalinger får muligheten. Det blir tilgjengelig for langt flere, og det synes vi er positivt, sier hun.

Johansen er spent på folkestemmene. Er folket enig eller uenig?

– Skulle folkestemmene være veldig tydelig vil det bli enklere for juryen å legge stor vekt på dem. Er de utydelige, blir det vanskeligere. Vi er veldig spent på folkets mening. Gå inn og stem!