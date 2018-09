Ny opplagsøkning for Romsdals Budstikke

Nyheter

For andre år på rad kan Romsdals Budstikke notere seg for en økning i opplaget. Det nye tallet er 15.692 abonnenter, og Romsdals Budstikke er bare slått av Sunnmørsposten i Møre og Romsdal.

– Tallene som legges fram i dag er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, ettersom utregningsmodellen er endret. Vi ser av våre egne tall at opplaget øker også i år, og den nye utregningsmodellen forsterker denne økningen, sier konstituert ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Øyvind Brunvoll.

Det er på digitalabonnement veksten skjer. Stadig flere velger å bli abonnenter slik at de kan lese både e-avisa og alle Pluss-artiklene på Rbnett. For papiravisa fortsetter nedgangen for Romsdals Budstikke slik den gjør for alle andre papiraviser.

– Det siste året har vi forbeholdt mer og mer av det journalistiske stoffet på nett for abonnenter. I dag er litt over halvparten av artiklene plussaker. Vi gleder oss over at stadig flere ser verdien av å ha en lokalavis. Og opplagsøkningen i år, viser at fjorårets økning ikke var et positivt blaff etter mange år med nedgang, sier Brunvoll.

Han håper stadig flere vil se nytten av redigerte medier i en tid der falske nyheter spres både bevisst og ubevisst i sosiale medier.

– Vi merker en økt optimisme i mediebransjen etter flere år med fallende piler på alle målinger.

Slik er opplagstallene for fylkets aviser:

Mediehus 2018 2017 2016 Aura Avis 2 772 2 718 2684 Bygdebladet 2 394 2479 2475 Driva 3 118 3025 3073 Møre 3 085 3162 3207 Møre-Nytt 4 629 4560 4854 Nordre 1 940 2083 2177 Nordvestnytt 1 421 1386 1556 Romsdals Budstikke 15 692 15154 15056 Storfjordnytt 1 326 1358 1373 Sulaposten 2 153 2124 2201 Sunnmøringen 1 682 1648 1674 Sunnmørsposten 25 080 24419 24137 Sykkylvsbladet 2 594 2617 2718 Synste Møre 2 101 2185 2214 Tidens Krav 12 035 11522 11586 Vestlandsnytt 4 208 4360 4423 VestnesAvisa 1 656 1707 1755 Vikebladet Vestposten 3 912 3660 3768 Øy-Blikk 1 487 1376 1297 Åndalsnes Avis 3 427 3318 3330

Det ble også lagt fram lesertall som inkluderer pc/Mac, mobil og papir.

Her hadde Romsdals Budstikke/Rbnett 40.000 lesere, mens Sunnmørsposten og Tidens Krav hadde henholdsvis 79.200 og 31.100 lesere. Den største økningen kommer på mobil.