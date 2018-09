Nyheter

FNs hovedforsamling åpnes offisielt

Statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er til stede under den offisielle åpningen av høynivådelen av FNs hovedforsamling i New York.

På talerlisten står blant andre USAs president Donald Trump og FNs generalsekretær António Guterres.

Löfven kan bli avsatt

Den svenske Riksdagen ventes å avsette statsminister Stefan Löfven under en avstemning klokken 9.30. Dersom Löfven felles, må Riksdagens talman, som tilsvarer Stortingets president, avgjøre om Moderaternas leder Ulf Kristersson skal forsøke å danne regjering.

Elden griller Cappelen

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden starter sin utspørring av Gjermund Cappelen under ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Gjermund Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen.

Rettssaken er ventet å vare til februar neste år.

Hareide lanserer bok

KrFs partileder Knut Arild Hareide lanserer sin bok «Det som betyr noe: Et KrF for vår tid». I boken utelukker han verken samarbeid med Arbeiderpartiet eller SV i framtiden.

– Noen mener at det nærmest er en naturlov at KrF må velge samarbeid med høyresiden, fordi de mener partiet er «borgerlig». Mange i KrF misliker sterkt at denne merkelappen settes på partiet, skriver Hareide i boken.

Toppkamp i eliteserien i hockey

Det er andre- mot tredjeplass når Vålerenga reiser på besøk til Stavanger i eliteserien i ishockey klokken 19. Vålerenga kommer fra en sterk 3-2-seier over Manglerud, mens Stavanger knuste Lillehammer 1-6 på bortebane lørdag.

Stavanger har to poeng å ta igjen på Vålerenga med fem kamper spilt.