Nyheter

Mann omkom i kollisjon

En mann i 30-årene omkom da en personbil kolliderte med en lastebil og tok fyr i Stange i Hedmark mandag kveld.

Ulykken skjedde på fylkesvei 24 ved Harasjøen. Føreren av lastebilen ble skadd, men har trolig ikke alvorlige skader, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Solberg mottok pris

Statsminister Erna Solberg (H) ble mandag tildelt en pris for sitt internasjonale engasjement av den amerikanske tankesmia Atlantic Council.

– Som statsminister og som tidligere leder for den norske delegasjonen til NATOs parlamentariske forsamling har hun forsvart transatlantiske verdier og sikkerhet, skriver Atlantic Council.

Kavanaugh stilte til intervju

Høyesterettsnominerte Brett Kavanaugh forsvarte seg mandag kveld i et uvanlig intervju på Fox News, der han gjentok at han aldri har forgrepet seg på noen.

Kavanaugh, som av to kvinner er anklaget for seksuelle overgrep, sier også at han var jomfru på tidspunktet overgrepene skal ha funnet sted, og for øvrig i flere år senere. Ingen av de to kvinnene har hevdet å ha hatt samleie med ham.

Trump og Moon signerte avtale

USAs president Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in har skrevet under på en ny handelsavtale som skal redusere USAs handelsunderskudd med Sør-Korea.

Avtalen er en forlengelse av frihandelsavtalen som allerede gjaldt mellom landene. Mest fornøyde er trolig amerikanske bilprodusenter, som nå kan sende mer enn dobbelt så mange biler til Sør-Korea som den tidligere avtalen tillot.

Politiet ber om ID-hjelp

Politiet har ennå ikke klart å identifisere en mann som ble funnet død i en skrent i Lier i Buskerud i juli. De ber nå publikum om hjelp.

Mannen ble funnet i en skrent ved Ringeriksveien mellom Sylling og Skaret i Lier i Buskerud i slutten av juli i sommer, ifølge VG.