Coca-Cola truer med søksmål mot lokal brusprodusent

Mannen bak Jallasprite og Tøyen-Cola, Jarle Hollerud i O. Mathisen AS, har fått frist innen fredag, ellers vil saken gå videre til tingretten i Oslo, ifølge Vårt Oslo.

The Coca-Cola Company, som står bak leskedrikkene Coca-Cola, Sprite og Fanta, krever at alle flasker merket Jallasprite fjernes fra butikkene, og at alle etiketter og markedsføringsmateriell ødelegges.

– Ordet assosieres med å sprite opp noe, å gjøre det friskere, sterkere. Vi mener at Coca-Cola ikke kan eie dette ordet, sier Hollerud til nettavisen.

Håkon Tysnes Kaasin i advokatfirmaet Bryn Aarflot, som representerer The Coca-Cola Company, sier selskapet måtte ta grep da de oppdaget at noen prøvde å bruke varemerket som et beskrivende navn på sitronbrus.

– Ellers risikerte man at varemerket ville gå inn i dagligtalen som en betegnelse på sitronbrus. Det kalles for en degenerering av varemerket og er veldig skadelig, sier Kaasin.

Patentstyret har avgjort at muligheten for forveksling mellom Sprite og Jallasprite er stor, men avgjørelsen kan ankes.