NVE har nedgradert farenivået til gult

Nyheter

– Bevegelsene fortsatte å være store utover dagen og kvelden i går. Det ble kaldere utover kvelden og natta og bevegelsene begynte å avta fra kl. 02 i natt. Denne trenden har fortsatt utover morgenen, sier geolog i NVE, Einar Anda.

På bakgrunn av de reduserte bevegelsene, rolige forhold og kaldt i fjellet setter NVE farenivået ned til gult.

80 centimeter med snø

Lars Olav Hustad og Lars Harald Blikra holdt mandag formiddag en ny pressekonferanse om situasjonen rundt Mannen.

– Bevegelsene er nå 5-7 centimeter i øvre del og 1-1,5 centimeter i nedre del, opplyste Blikra.

Han fortalte at det nå ligger rundt 80 centimeter med snø oppe i fjellet, og at værprognosene sier at det fortsatt vil holde seg kaldt.

– Det er varslet noen kortere perioder med mildvær de neste dagene, men det er usikkert hvor mye vann som vil komme ned til fjellet. Snøen som ligger der vil ta opp av seg mye av nedbøren som kommer, sa Blikra.

Får flytte tilbake

Det må uansett tas høyde for at farenivået kan oppjusteres på relativt kort varsel, understreker NVE.

Politimesteren i Møre og Romsdal opphever nå oppholds- og ferdselsforbudet under Mannen.

«Beboere på gårdsbrukene som ble evakuert fra området kan flytte tilbake og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen. Forbudet som gjaldt togtrafikk oppheves også slik at Raumabanen kan gjenoppta normal trafikk», heter det i en pressemelding fra politiet.