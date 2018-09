Nyheter

OPEC avviser Trumps oljekrav

OPEC-landene er enige om ikke å imøtekomme USAs president Donald Trumps krav om tiltak som skal føre til lavere oljepriser.

Sammen med oljeprodusentene Russland og Saudi-Arabia kom OPEC-landene fram til en felles erklæring søndag. En økning i produksjonen vil kun føre til at prisen faller som følge av større tilbud, heter det.

Opposisjonsleder vant på Maldivene

Opposisjonsleder Ibrahim Mohamed Solih vant det omstridte presidentvalget på Maldivene søndag med 58,3 prosent av stemmene.

Sittende president Abdulla Yameen var ventet å beholde makten etter presidentvalget, men endte med 95.526 stemmer, langt mindre enn Solihs 133.808. Allerede flere timer før de offisielle resultatene var klare, erklærte Solih seg selv som vinner av valget.

Ulykke i Skedsmo

En 23 år gammel mann er kjørt til sykehus etter at bilen han kjørte traff bakenden på et vogntog og kjørte av veien på E6 i Skedsmo i Akershus.

Bilen lå på taket på E6 ved Skedsmokorset i sørgående retning. Ifølge operasjonsleder Tom Sandberg fikk mannen kappet av deler av to fingre.

Nye anklager mot Kavanaugh

Enda en kvinne anklager høyesterettsnominerte Brett Kavanaugh for seksuelle overgrep.

Det er i avisen The New Yorker at 53 år gamle Deborah Ramirez forteller om en fest i skoleåret 1983/84, der hun mener Kavanaugh presset underlivet sitt opp i ansiktet hennes og tvang henne til å berøre ham.