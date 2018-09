Asfaltering stenger Nakkedalsvegen

Nyheter

Fv. 147 over Nakkedalen mellom Vatne og Fiksdal blir forsterka. Den neste månaden vil vegen vere stengt frå måndag til torsdag mellom 0830 og 2000 på grunn av asfaltering.

Asfalteringa startar onsdag 26. september og arbeidet er venta å ta ein månad. Vegen blir open, men med manuell dirigering, mellom kl. 1530 og 1630. Dei som planlegg å køyre da må vente inntil 15 minutt. Det melder Statens vegvesen.

Omfattande utbetring

Nakkedalsvegen er ei av elleve strekningar som blir utbedra som ein del av Møre og Romsdal fylkeskommune si satsing på forsterking av fylkesvegnettet. Vegen er smal og det er ikkje mogleg å drive effektiv anleggsdrift med trafikk på vegen. Det har vore vegarbeid på den 11,2 kilometer lange strekninga i heile sommar.

- Arbeidet har i hovudsak vore knytt til drenering gjennom rydding og utbetring av grøfter og nye stikkrenner (drenering gjennom vegen). På fleire stadar har vi fjerna store steinar i vegkroppen. Nokre stadar har vi skifta ut massen under asfalten, slik at vegen blir sterkare og meir stabil. I tillegg er det rydda skog langs vegen. Det gjer at vegen vil tørke snarare opp og gi betre sikt for trafikantane, fortel prosjektleiar Odd Einar Hjellen i Statens vegvesen.

10 cm tjukk asfalt

Asfalteringa markerer slutten på forsterkinga av fv. 147 mellom Vatne og Fiksdal. Det blir lagt 10 cm tjukk asfalt på heile strekninga.

- Det tjukke asfaltlaget er med på å auke bereevna til vegen ytterligare. Nakkedalsvegen vil fortsatt vere ein smal veg, men med utbetringane vi har gjort i sommar har vi ein veg vi er trygge på at held i mange år framover, seier prosjektleiaren i Statens vegvesen.

Ei tid etter asfalteringa vil det vere høge asfaltkantar på strekninga. Dei blir etterfylt med grus og det blir bygd opp ny skulder.

Omkøyring

Det er omkøyring via fv. 661 Vatne-Fiksdal. Trafikantar som vanlegvis køyrer Nakkedalen må rekne 10-15 minutt lengre køyretid. Dei som bur på Krogsætra vil kome seg til og frå heimane sine frå Vatne. Når strekninga mellom Krogsætra og Vatne blir asfaltert må dei rekne med litt ventetid.

Statens vegvesen forsterkar vegen på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.