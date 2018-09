Tre tatt for ruskjøring og narkobesittelse

Nyheter

Politiet stoppet ved 03.30-tida natt til søndag en bil i Nordbyen, etter mistanke om at sjåføren var ruspåvirket.

- Bilføreren, en mann i 30-åra, ble tatt med og framstilt for blodprøve, opplyser Leif Arne Mork ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

- Det var tre i bilen, alle framsto som ruspåvirket. De to passasjerene, en mann og ei kvinne begge i 20-åra, ble pågrepet for besittelse av narkotika og tatt med til arresten på politistasjonen. Det blir opprettet sak både for ruskjøring og for besittelse av narkotika, opplyser Mork.