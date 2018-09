Bevæpnet politi rykket ut til duejakt i Stavanger

Nyheter

Klokken 08.50 fikk politiet melding om at to personer var sett ute på et jorde med våpen ved Stokkavannet i Stavanger, og at det var hørt tre skudd.

Politiet bevæpnet seg, men da de kom fram til personene viste det seg å ikke være så dramatisk.

– Det viste seg å dreie seg om to godkjente jegere. De hadde fått grunneiers tillatelse til å drive duejakt, sier operasjonsleder Helene Strand ved Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Jegerne er mann og en kvinne som begge er i 20-årene. Politiet oppfordret dem til å informere om jakten neste gang og sette opp skilt med varsel til turgåere.