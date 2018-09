Fikk vannplaning - havna i grøfta

Nyheter

110-sentralen for Møre og Romsdal meldte ved 18.15-tida lørdag at Rauma Brannvesen er ute på trafikkulykke på Breivikstranda.

Politiet rykka ikke ut, siden det ikke var ulykke med personskade.

- Vi har fått melding om at en bil har kjørt av vegen og i grøfta, og at dette skyltes vannplaning. Sjåføren, en mann i slutten av tenåra, kom uskadd fra hendelsen, men ble uansett sendt til helsesjekk, sier Kenneth Sætre ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

Han opplyser at dette er den andre meldinga politiet får inn i dag om trafikkuhell relatert til vannplaning.

- Den første skjedde i Vanylven på Sunnmøre, og nå altså i Rauma. Når det kommer så mye nedbør på kort tid, risikerer en å komme ut for at det legger seg mye vann i spor i vegen. Vi regner med at folk er obs på dette, og tar i betraktning både dekk og kjøreforhold, sier Sætre.