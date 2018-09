Bistår båteier i ruskeværet

Nyheter

Molde brannvesen rykket lørdag morgen ut for å bistå en båt med problemer ved Bolsøya, etter melding om trøbbel kl. 8.55. Kl. 9.33 meldte brannvesenet at de bistår en båteier, og at det ikke er fare for liv og helse.

– Vi har ikke all info ennå, men problemet var trolig at båten mistet motorkraft, opplyser innsatsleder brann Trygve Lennavik.

Båten hadde drevet helt inn til land, på vestsida av Bolsøya.

– Der hadde føreren sikret båten sjøl, og så bedt om hjelp, sier Lennavik.

Båten, en 22 fots fritids motorbåt, lå litt før kl. 10 fortsatt fortøyd ved land. Båtføreren var alene om bord. Innsatsleder har ikke info om hvorvidt vedkommende bor i området.

Oppfordrer til å holde seg på land

Lennavik bemerker at dette er en type båt som ikke burde være utpå sjøen i dette været.

– Vi oppfordrer folk til ikke å dra på sjøen med fritdisbåt nå. Slike båter har ingen ting på sjøen å gjøre under slike forhold, sier han.

Brannvesenet avsluttet sin del oppdraget litt før kl. 09.

– Så kommer redningsskøyta Maersk fra Aukra og skal slepe båten til rett sted, sier Lennavik.