Barack Obama besøker Skjetten

Nyheter

Nobelprisvinneren har ingen planer om å møte Nobelkomiteen, ei heller har han varslet noe besøk hos Nobelinstituttet eller Nobels Fredssenter. Lederen for Stortingets utenrikskomité, Anniken Huitfeldt, har ikke avtalt noe møte med den tidligere amerikanske presidenten, og etter det NTB kjenner til er det ingen planer om at representanter for Utenriksdepartementet skal treffe 57-åringen. Både utenriksministeren, bistandsministeren og statsministeren er i New York når den sjeldne gjesten kommer til landet onsdag.

Den tidligere presidenten tilbringer ett døgn i Norge. Han er det største trekkplasteret når Oslo Business Forum arrangeres på Hellerudsletta utenfor Oslo onsdag ettermiddag.

– Utfyller programmet

Forumets totalt 3.000 deltakere får høre Obama samtale i en time med tidligere Nor-Shipping-sjef Birgit Liodden om temaene ledelse, teknologi og bærekraft.

– Det er gledelig at Obama ønsker å reise til Norge for å snakke med norske næringslivsledere og beslutningstakere på Oslo Business Forum i høst, sier administrerende direktør Christoffer Omberg, som også er en av grunnleggerne av Oslo Business Forum.

– President Barack Obama utfyller programmet strålende med tanke på at han ledet USA i en periode verden har gjennomgått en digital transformasjon. Flere selskaper har hatt en enorm vekst, og vi har sett hvordan delingsøkonomien har tatt verden med storm, sier han.

VIP-billetter med gruppebilde

De aller ivrigste deltakerne har kjøpt billetter til over 32.000 kroner. Da får de et gruppebilde med USAs 44. president. Standardbillettene kostet mellom 5.000 og 9.000 kroner, og alle billetter er for lengst utsolgt. Hvis du lurer på hvorfor ikke du ikke har sett noe tilbud om å kjøpe en billett, så opplyser arrangøren at de opererer på «B2B-markedet», det vil si kjøp og salg bedrifter imellom og ikke direkte til forbrukere.

Oslo Business Forum vil ikke opplyse hvor mye Obama får betalt for sin opptreden.

– Dette er en kontrakt mellom Oslo Business Forum og Barack Obama. Hva vi har blitt enige om vedrørende dette foredraget, forblir mellom oss. Denne praksisen følger vi for så vidt for alle våre foredragsholdere, opplyser pressekontakt Daniel Gauslaa.

Politiet både på Skedsmo og i Oslo jobber med sikkerheten rundt besøket, ettersom Obama skal overnatte i hovedstaden. Også amerikanske Secret Service er involvert. Denne tjenesten har ansvar for sikkerheten for både sittende og tidligere amerikanske presidenter.

– Det blir noen sikkerhetstiltak, men ikke i nærheten av da han var her som president, opplyser stabssjef Martin Strand ved Oslo politidistrikt.

Obama besøkte Norge for å motta Nobels fredspris i desember 2009.