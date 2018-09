Regjeringen vil styrke «bloggpolitiet»

Nyheter

– Vi trenger rett og slett å styrke bloggpolitiet, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Minmote.

I regjeringens forslag til statsbudsjett som kommer i oktober, foreslås det en økning på 23 prosent – 6 millioner ekstra – i Forbrukertilsynets budsjett.

– Vi må henge med i samfunnsutviklingen. I denne bransjen har vi rett og slett ikke klart det så langt, vi har ligget et skritt bak. Derfor må vi ta noen skikkelige grep og satse ordentlig på dette, sier statsråden.

Helleland mener markedsføringsloven brytes altfor ofte i sosiale medier og peker på at det for unge kan være vanskelig å forstå hva som er reklame og ikke og at det derfor må merkes tydelig.

Statsråden sier at det skal fokuseres på de største bloggerne som driver som næringsdrivende.