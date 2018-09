Støre lufter idé om ekstra ferieuke for foreldre

Nyheter

Støre hentet fram forslaget fra sin sosialdemokratiske partilederkollega da han talte til landsstyret i Oslo tirsdag.

– Det er den typen sterkere fellesskapsløsninger som koster. Men det er jo derfor vi mener at de som har mest, bør betale noe mer i skatt. Vi vet jo at dette er investeringer som betaler seg over tid, sa Støre.

Arbeiderpartiet har satt ned flere utvalg som skal foreslå ny politikk, blant annet innen oppvekst.

Støre avviste utsagnet fra Høyre-siden om at tiden for store velferdsreformer er over og mener det trengs et velferdsløft spesielt for barnefamilier. Støre viste også til gratis aktivitetsskole for alle barn og en «helhetlig skoledag» hvor barn får gjort unna lekser, fotballtrening og korps.

Han varsler at Arbeiderpartiet vil foreslå mellom tre og fire milliarder kroner mer til kommunene neste år enn det Regjeringen gjør for å oppfylle slike løfter.

Både dyrt og ansvarlig, ifølge Støre.