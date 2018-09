Over 70 prosent lot være å grille i skogbrannsesongen

Nyheter

Det kommer fram i en ny undersøkelse Sentio har gjort for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 72,1 prosent svarer at de tok forholdsregler, mens 26 prosent svarte nei.

Tallene ble presentert på et seminar DSB tirsdag holdt om erfaringer gjort etter skogbrannsesongen 2018.

– Det har vært en veldig spesiell vår og sommer. Vi gikk rett over fra høyeste beredskap på flom til høyeste beredskap på skogbrann samme uke, sa DSBs direktør Cecilie Daae i sin innledning.

Holdningsendring

Daae sier til NTB at hun på begynnelsen av sommeren var bekymret for at folk ikke tok varslene om skogbrannfaren alvorlig nok.

– Jeg er veldig glad for den atferdsendringen vi har sett. Tidlig i skogbrannsesongen var jeg veldig bekymret for at folk ikke tok til seg informasjonen vi gikk ut med, men det slo virkelig gjennom hos den norske befolkning at vi måtte håndtere dette sammen, sier Daae, som er veldig fornøyd med at så mange som over 70 prosent etter hvert tok sine forholdsregler.

60 prosent av de spurte mener de fikk tilstrekkelig informasjon fra myndighetene om skogbrann. Bare 18 prosent mente informasjonen ikke var tilstrekkelig. 20 prosent svarte «vet ikke» eller at spørsmålet ikke var relevant.

Viktigste informasjonskanal om skogbrannfaren var aviser, nett, radio og TV – nesten 70 prosent svarte at de fikk sin informasjon fra disse kanalene. DSB-direktøren roser mediene for at de ikke ble lei av å skrive om skogbrannene, og slik fikk ut viktig informasjon.

I alt er det registrert hele 1.907 skog- og gressbranner så langt i 2018.

Utfordringer

Sentio-undersøkelsen viser også at DSB har en utfordring. Bare halvparten av de spurte tror vi må være forberedt på like høy skogbrannfare neste år. 21 prosent svarer nei på dette spørsmålet, mens 30 prosent svarer «vet ikke».

– Vi må ha god beredskap. Å øke bevisstheten om at dette faktisk er noe som skjer, blir en utfordring med de tallene vi her ser, sier Daae.

Klimaendringer og de utfordringene det fører med seg er nå førsteprioritert for DSB, opplyste Daae på seminaret, der hun blant annet la fram tall som viste at Sivilforsvaret la inn 71.313 arbeidstimer for å få slukket skogbrannene i sommer.

– Det er veldig betryggende og veldig imponerende at ting fungerer. Mange har ytt langt utover det som er rimelig å forvente. Men vi har også sårbarheter og svakheter i våre systemer, som vi skal diskutere her på seminaret, sier Daae.

Hun trekker blant annet fram at Sivilforsvaret veldig tydelig har omtalt behovet for både styrking og materiell.

– Det er det jeg som har ansvar for. Når det gjelder brann- og redningsetaten, er kompetanseutvikling, opplæringsbehov og kunnskapsdeling veldig viktig. Å slukke skogbranner er vanskelig. Det krever også kompetanse og kunnskap, sier DSB-direktøren.