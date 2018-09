Nyheter

Koreansk toppmøte

Sør-Koreas president Moon Jae-In er i Pyongyang for et tredje toppmøte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Med på turen til den nordkoreanske hovedstaden har Moon med seg en delegasjon på over 200 personer. Moons talsmann sa mandag at atomnedrustning på Koreahalvøya vil stå øverst på dagsordenen. Møtet varer til torsdag.

EU holder ministermøter

EU holder ministermøter om brexit og om allmenne saker. Storbritannia har blant annet fått foreløpig klarsignal til å forhandle med Norge, noe som trolig blir bekreftet under tirsdagens møte.

Blant andre saker som står på agendaen er Polens kontroversielle domstolsreform.

Huskapper-anke for retten

I tingretten ble Arne Vigeland dømt til 120 dagers fengsel for å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker. I dag kommer ankesaken opp for retten.

Den mye omtalte huskappingen skjedde i 2014. Vigeland står tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo.

Fare for kirkestreik

I dag starter meklingen for tolv arbeidstakerorganisasjoner i Den norske kirke. Dersom partene ikke blir enig, tas 93 ansatte ut i streik fra onsdag morgen.

Dersom det blir streik, er det kun kirkelige virksomheter i Oslo som vil bli rammet.

Orbán møter Putin

Ungarns statsminister Viktor Orbán møter Russlands president Vladimir Putin i Moskva.

Orbán møter for tiden mye motgang. EU-parlamentet har bestemt seg for å sette i gang en straffeprosess som i siste instans kan føre til at Ungarn fratas stemmeretten i unionen. Søndag ble det holdt demonstrasjoner i hovedstaden Budapest for å kreve at regjering viser respekt for demokratiske rettigheter og andre EU-verdier.