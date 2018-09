Nyheter

Kvinne omkom i brann

En 24 år gammel kvinne ble sent mandag kveld funnet omkommet etter en brann i kjellerleiligheten hun og ektemannen disponerte i Egersund, ifølge Stavanger Aftenblad.

Alle nødetater rykket ut etter melding klokka 22.07 om sterk røykutvikling fra kjelleren på adressen i Fjellveien. Ved ankomst var det full fyr i huset. Brannen ble raskt slukket.

Trump innfører Kina-toll

USAs president Donald Trump varsler nye tollsatser på 10 prosent på import av kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar fra og med neste uke.

Tollsatsene starter på 10 prosent 24. september, før de vil øke til 25 prosent fra 1. januar, kunngjorde presidenten mandag kveld. Han sier målet er å tvinge fram endringer i Kinas handelspolitikk som han hevder «utgjør en stor trussel for den amerikanske økonomiens langsiktige helse og framgang».

Japaner til månen

Japans 18. rikeste mann er den første private passasjeren til å fly rundt månen etter å ha signert med Elon Musks SpaceX. Han tar med seg opptil åtte personer.

– Helt siden jeg var barn har jeg elsket månen. Dette er en livslang drøm, sa 42 år gamle Yusaku Maezawa mandag kveld. Turen til månen vil skje om bord i rakettflyet Big Falcon Rocket, som ifølge Musk muligens ikke vil være klar for turer med mennesker om bord før om minst fem år.

Russisk fly mulig skutt ned

Det russiske forsvarsdepartementet har mistet kontakt med et kampfly over Middelhavet. Ifølge CNN er flyet skutt ned av det syriske regjeringsstyrker ved et uhell.

Flyet ble skutt ned etter at syrerne ble angrepet av israelske missiler, forteller en kilde i de amerikanske myndighetene med kjennskap til hendelsen til CNN.

Norsk bakerbronse i VM-debut

Det norske bakerlandslaget overrasket seg selv og tok gull i kategorien for småbrød og bronse totalt, bak Tyskland og Kina, i sitt aller første VM.

Ifølge nettstedet bakeri.net var stemningen i den norske leiren preget av sjokk og jubel da det ble klart hvor bra Norge hadde gjort det under premieutdelingen mandag kveld.