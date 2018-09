Nedgang i ferjetrafikken over hele fylket

Nyheter

Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune sendte mandag ut trafikkstatistikken for august for ferjesambanda i fylket. Der er det stort sett røde tall og nedgang over hele linja, sammenlignet med august i fjor.

Solholmen–Mordalsvågen gikk ned 7,2 prosent i antall passasjerer og 2,1 prosent i antall kjøretøy. Aukra–Hollingsholmen gikk ned 10,1 prosent i antall passasjerer og 0,9 prosent i antall kjøretøy. Åfarnes–Sølsnes gikk ned med 2,5 prosent både for passasjer og kjøretøy. Molde–Vestnes hadde 3,3 prosent nedgang i passasjertrafikken, og en oppgang på 0,3 prosent i antall kjøretøy.

På Sunnmøre og Nordmøre gjelder det samme bildet: Nedgang.

Maritim rådgiver i samferdselsavdelinga, Atle Ræstad, forteller at de ikke har noen god forklaring på nedgangen. Det kan dreie seg om været eller helt andre ting, sier han.

Med trafikknedgang ble det også nedgang i antall gjenstående biler. Totalt for fylket var denne nedgangen på 36,3 prosent i august sammenlignet med samme måned i fjor.

Statistikken viser også at sambandet mellom Molde og Vestnes fortsatt er den klart mest trafikkerte her i fylket når det gjelder kjøretøy. Det er imidlertid Hareid–Sulesund som har størst persontrafikk.