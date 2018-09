Nyheter

Ikke novitsjok

Politiet utelukker at de to personene som ble syke mens de spiste på en restaurant i den engelske byen Salisbury søndag ble forgiftet av novitsjok.

Natt til mandag bekrefter politiet i en pressemelding at det ikke er gjort funn av novitsjok. Videre skriver de at det foreløpig ikke er klart om det er begått en forbrytelse, og at etterforskningen fortsetter.

Ekebergbanen forsinket

Åpningen av Ekebergbanen er forsinket til klokken 10 mandag. Kapasiteten er svært begrenset og det er problemer med å skaffe busserstatning.

– Det har oppstått forsinkelser i arbeidene på Ekebergbanen. Det innebærer at trafikken IKKE kan igangsettes som planlagt i morgentimene, skriver Sporveien Trikken på Facebook og beklager problemene det skaper for folk.

Dødstallet øker

Uværet Florence har svekket seg, men flomvannet stiger fortsatt sørøst i USA. Minst 17 mennesker har mistet livet, og byen Wilmington er isolert av flommen.

Elleve har omkommet i North Carolina og seks i South Carolina, ifølge North Carolinas guvernør Roy Cooper.

Til sykehus etter slåsskamp

En mann er fraktet til sykehus etter å ha blitt slått i hodet i en slåsskamp på et utested i Porsgrunn like over midnatt.

– Det vi vet er at i hvert fall tre menn var involvert. To er i 20-årene og han siste i 40-årene. De var i håndgemeng på stedet, men vi vet ikke om det var inne eller ute, sier operasjonsleder Anne Meyer ved Sørøst politidistrikt til NTB.

Demonstrerte mot Orbán

Rundt 1.000 samlet seg søndag i Ungarns hovedstad Budapest for å demonstrere mot landets statsminister Viktor Orbán. Demonstrantene krevde blant annet at landets regjering viser respekt for demokratiske rettigheter og andre EU-verdier.

– Europa sto sammen med oss, nå er det våres tur, lød det blant annet fra demonstrantene som hadde møtt opp med både ungarske og EU-flagg, skriver