Bruktbil var brukt i begravelser – kjøper fikk 70.000 i avslag

Nyheter

En mann fra Herøy på Sunnmøre kjøpte for to år siden en Dodge Durango for 689.000 kroner. Bruktbilen som kostet rundt 2 millioner som ny, hadde gått rundt 50.000 kilometer, og var på mange måter et godt kjøp, skriver Motor.

Men selgeren, en privatperson fra Bryne, fortalte aldri at bilen i nesten hele dens brukstid hadde vært brukt av et begravelsesbyrå i Tromsø. I salgskontraken var det tvert imot krysset av for at bilen ikke var brukt som yrkesbil.

Bruktbilkunden krevde 129.000 kroner i prisavslag av privatpersonen som han kjøpte bilen fra. Forbrukerklageutvalget, som behandler klager på bruktbilkjøp, er langt på vei enig med bruktbilkjøperen.

De mener selgeren har gitt feil opplysninger, og de har vedtatt at selgeren må betale tilbake 70.000 kroner.