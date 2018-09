Stabæk på sikker plass etter kjedelig 0-0-kamp

Nyheter

Aller helst burde de nedrykkstruede gjestene fra Bærum ha tatt alle poengene. Det ville gitt Stabæk et ørlite pusterom og luke ned til Lillestrøm på direkte nedrykk.

I stedet er det bare ett poeng som skiller lagene. Imellom dem ligger Start, som i likhet med Henning Bergs menn også har 20 poeng. Stabæk kan i det minste glede seg over at klubben tok seg opp til 13.-plassen etter helgens resultater.

Tromsø hadde et lite overtak i starten av søndagens oppgjør. Etter fire minutter hamret Daniel Berntsen til på et innlegg fra Gjermund Åsen, men avslutningen gikk rett over tverrliggeren.

Reaksjonsredning

Drøyt halvveis ut i første omgang kom TIL også til en stor mulighet i kjølvannet av et frispark. Mikael Ingebrigtsen fikk til slutt ballen, men måtte se forsøket bli stoppet på målstreken.

Stabæk hadde en liten sluttspurt før pause. Franck Boli kom blant annet alene med Gudmund Kongshavn. Tromsøs burvokter avverget med en god reaksjonsredning.

Nervepirrende

Det var også jevnspilt i annen omgang. Åsen forsøkte å bredside inn 1-0 for TIL etter en time, men Stabæk-keeper Marcus Sandberg rakk å slenge ut et bein og reddet.

Etter hvert virket det som lagene var fornøyde med det ene poenget. Både Tromsø og Stabæk er ubeseiret i sine to siste kamper. TIL ligger trygt plassert på tabellen med sine 30 poeng, mens Henning Bergs menn går en nervepirrende høst i møte.