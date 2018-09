Nguen reddet poeng på overtid for Strømsgodse

Nyheter

Med Haugesunds tap mot Brann lørdag kunne Ranheim hekte seg på igjen i medaljekampen med seier mot et formsvakt Strømsgodset, og Andreas Helmersen sørget for at trønderne tok initiativet etter en knapp halvtime.

Ranheim ble slått av Brann i forrige serierunde, og var på vei mot revansj, men Nguen ladet kanonen to minutter på overtid og sikret et viktig poeng for Strømsgodset.

Ranheims poengtap gjør at det skiller tre poeng opp til Haugesund på bronseplass, før Molde har mulighet til å passere Ranheim med poeng i lokalderbyet mot Kristiansund mandag.

– Det er surt. Denne kampen skal vi vinne, sa Ivar Furu til Ranheim.

Strømsgodset tar et viktig poeng i nedrykkskampen. Fire poeng skiller ned til Lillestrøm under streken.

– Sånn som kampen blir er vi strålende fornøyd med poeng her, sa Eirik Ulland Andersen til Eurosport.

– Vi spiller ikke vår beste kamp, men får noen muligheter og får den på overtid. Det er deilig, la han til.

Endret på laget

Bjørn Petter «BP» Ingebrigtsen ga Strømsgodset fornyet håp med noen sterke resultater etter at han erstattet Tor Ole Skullerud, men har fått det tungt i det siste. Siste seier kom i starten av august. Forrige serierunde tapte laget 2-4 mot Tromsø, og «BP» var tydelig hva han mente om det med seks endringer i startoppstillingen mot Ranheim.

Endringene ga drammenserne en drømmestart på kampen. Først fyrte Tokmac Nguen fra skrått hold, men Even Barli fikk slått til corner, før Aslak Witry måtte redde et forsøk fra Marcus Pedersen på strek.

Tok ledelsen

Witry varslet at det var fare på ferde etter 24 minutter da han fosset mot mål og fikk ballen av Erik Tønne med en skolebok-pasning 45 grader ut. Skuddet gikk over.

Fire minutter senere satt den for Ranheim da Andreas Helmersen, som fikk tillit som midtspiss i Michael Karlsens skadefravær, fikk satt den inn fra kloss hold. Den skadeutsatte lånespissen fra Rosenborg fikk ballen fra Eirik Valla Dønnem, som headet ballen på tvers av mål.

Helmersen kunne fort satt én scoring til i andre omgang da Kim André Madsen bommet totalt på et tilbakespill til Espen Bugge Pettersen og ballen trillet foran tomt mål. Spissen var imidlertid akkurat for sent ute og fikk ikke sklidd ballen over annet en dødlinjen ved siden av mål, til Godset-forsvarets store lettelse.

Ranheims misbrukte muligheter ble straffet på overtid av Nguen.