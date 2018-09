Mindre bevegelse i Mannen - nedjusterer farenivået til gult

Nyheter

På bakgrunn av avtagende bevegelser i Veslemannen - som er en mindre del av fjellpartiet Mannen, har NVE besluttet å sette ned farenivået til gult.

Avtatt

– Siden i går, 14. september, har bevegelsene avtatt. Hastigheten i øvre del er nå på omtrent 5 cm i døgnet, og i nedre del i underkant av 1 cm i døgnet, sier geolog i NVE, Einar Anda.

– Fjellet har ikke falt helt til ro, sier Anda. Til NRK sier Anda at fjellet er både uforutsigbart og forutsigbart.

– Det forutsigbare er at det er store bevegelser utover høsten, særlig i forbindelse med nedbørsmengder.

Får flytte hjem

– Oppholds- og ferdselsforbudet er opphevet, opplyser Raumaordfører Lars Olav Hustad.

– Det betyr at de evakuerte får flytte hjem. De er selvfølgelig veldig lettet over at de nå får komme hjem og ta helg hjemme, samtidig er de veldig spente på utviklinga videre utover høsten. For de evakuerte er oransjefasen verst, når de ikke vet om det blir evakuering eller ikke. Men foreløpig er situasjonen avblåst for denne gang, sier Hustad.

Ikke sprenging

Å sprenge fjellet for å utløse skredet slik at Mannen faller til ro, er ikke aktuelt, ifølge Hustad.

– Da må vi sende folk inn for å forberede sprenging, og det er alt for risikofylt. Det fikk vi et eksempel på torsdag da det gikk et ras på rundt to tusen kubikk, sier Hustad.

– Ved sprenging vet vi heller ikke hvor mye av fjellet som vil rase.

På spørsmål om ikke stat og kommune nå må si at her kan man ikke bo og løse inn eiendommene til beboerne slik at de kan flytte, sier Hustad at de fleste beoerne vil bo der de bor.

– De vil bo på hjemstedet sitt, slik som mange av oss andre. Nå har det offentlige investert store summer i overvåkingsutstyr nettopp for at det skal være mulig å bo der, da blir det bakvendt å si at dere kan ikke bo der likevel, sier Hustad.

Steinsprang

Bevegelsene økte 12.september, da det ble satt oransje og rødt farenivå. 13.september gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen. Det største skredet hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter.

Skredene og steinsprangene gikk fra den øvre delen av Veslemannen, hvor det de største bevegelsene er registrert. Det siste døgnet er det registrert fire mindre steinaprang.

Veslemannen har et volum på 120.000 - 180.000 kubikkmeter, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.Torsdag ble det målt rekordstore bevegelser i Veslemannen. Da gikk det flere skred fra fjellet, hvor det største hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter. Fredag ble farenivå rødt opprettholdt.