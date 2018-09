Mindre bevegelse i Mannen

Nyheter

– Vi ser at bevegelsene er avtagende. Temperaturene ligger på rett under null grader, og det har lagt seg et lite lag med snø i øvre del av Veslemannen, sier vakthavende geolog Gudrun Majala i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til VG.

Torsdag ble det målt rekordstore bevegelser i Veslemannen, som er en mindre del av fjellpartiet Mannen i Rauma. Da gikk det flere skred fra fjellet, hvor det største hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter. Fredag ble farenivå rødt opprettholdt.

NVE har varslet en ny orientering for pressen lørdag formiddag.