Nyheter

To 18-åringer knivstukket i Stavanger

To 18 år gamle menn er knivstukket av en ukjent gjerningsperson på Domkirkeplassen i Stavanger sentrum natt til lørdag. En av dem er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre fornærmede fremstår lettere skadd, ifølge politiet. Verken de fornærmede eller noen av de fire vitnene politiet har snakket med, vet hvem gjerningspersonen er.

De to 18-åringene hadde vært på en fest for blivende russ da hendelsen skjedde. Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 2.03.

20-åring til sykehus etter hodeslag i Bergen

En 20 år gammel mann er sendt til Haukeland sykehus for undersøkelser etter å ha blitt slått i hodet i en leilighet i Bergen sentrum. Politiet hadde i en periode problemer med å få ordentlig kontakt med den skadde og berusede 20-åringen, som også hadde kastet opp etter hendelsen.

En 22 år gammel mann er siktet og innsatt i varetekt. Han har også blitt framstilt for blodprøve hos legevakten. Politiet ble varslet klokken 1.08.

Tre meter høy stormflo i North Carolina

Hundrevis av mennesker har blitt stengt inne i hjemmene sine i North Carolina i USA på grunn av en tre meter høy stormflo som uværet Florence har medbrakt. Personene måtte bli reddet ut i byen New Bern, som har rundt 30.000 innbyggere.

Etter at Florence nådde land fredag, ble uværet nedgradert fra orkan til tropisk storm. Så langt er fem personer i North Carolina bekreftet omkomne som følge av uværet.

Det hvite hus kritiserer Kerry

USAs tidligere utenriksminister John Kerry høster krass kritikk fra Det hvite hus for møter med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif. Kerry, som var utenriksminister under tidligere president Barack Obama, har sagt at siden Trump ble tatt i ed, har han hatt tre til fire møter med Zarif.

– John Kerry hadde ulovlige møter med det svært fiendtlige Iran-regimet som kun kan bidra til å undergrave vårt betydelige arbeid og skade det amerikanske folk, skriver president Donald Trump på Twitter fredag. Også Pompeo kritiserer Kerry for møtene.

Kavanaugh avviser overgrepsanklage

Brett Kavanaugh, som er nominert av president Donald Trump til ny høyesterettsdommer i USA, avviser anklagen om et forsøk på seksuelt overgrep da han gikk på videregående skole på 1980-tallet. Beskyldningene er mottatt av demokratiske senatorer og videresendt til FBI.

– Jeg avviser kategorisk og utvetydig denne anklagen. Jeg gjorde ikke dette på videregående eller noen annen gang, skriver Kavanaugh i en pressemelding.