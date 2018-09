Moi takket nei til lukrative tilbød fra Midtøsten

Nyheter

Sarpingen har gått rett inn på Southampton-laget etter sommerens overgang fra Basel. Elyounoussi valgte i sin tid vekk større klubber enn Basel.

– Det er enkelt å si at det var lurt å ta ting stegvis når man ser resultatet. Jeg har hele tiden vært opptatt av riktige og fornuftige valg av klubber og spillestil. Når det handler om klubber, har det vært viktig å gå til noen som virkelig ville ha meg og bruke meg som den jeg er, ikke en klubb som vil gjøre deg til en annen spiller enn du er. Det har handlet om treningshverdag, spillestil og omgivelsene rundt. Jeg har bare vært i fantastiske klubber, sier den tidligere Molde-spilleren.

– Jeg har takket nei til andre klubber. Jeg har takket nei til klubber i Midtøsten som tilbød mye penger. Jeg har tidligere takket nei til større klubber enn Basel, og så sent som i sommer takket jeg nei til en annen klubb da jeg valgte Southampton. Det har vært flere valg hele tiden, og hittil har jeg valgt riktig, sier Elyounoussi til NTB.

Liverpool?

Siden 2014 har Liverpool hentet hele seks Southampton-profiler: Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne, Sadio Mané og Virgil van Dijk.

– Alle som lykkes i Southampton havner i Liverpool, ser det ut til?

– De har en tendens til det. Jeg har faktisk fått med meg det. Det handler om å gi alt for klubben man er i. Man vet aldri hvordan framtiden utvikler seg. Jeg ønsker bare å gjøre mitt beste, score mål og vinne fotballkamper. Så får man se hvor jeg ender opp, men jeg er veldig fornøyd med å være der jeg er, humrer Moi.

Southampton skal ha betalt rundt 190 millioner kroner for kantspilleren. Overgangssummen gjør Moi til tidenes dyreste norske spiller.

– Forventningene er høye, ja. Folk krever ting, men det presset jeg setter på meg selv er alltid høyere enn det andre setter. Forventningene lever jeg godt med. Markedet bestemmer. Jeg tenker ikke over prisen. Jeg har god statistikk og har vist at jeg er en god spiller. Det koster å kjøpe gode spillere, sier Elyounoussi.

Tillit

Han tjener angivelig mellom 25 og 30 millioner kroner i året i Southampton.

– Hva er den første dyre tingen du har kjøpt deg?

– Jeg har ikke kjøpt noe dyrt, ikke som jeg kommer på. Jeg har funnet meg et fint hus og en fin bil. Det koster å ha det også. Det er kanskje der jeg har brukt pengene, men du må ha det godt utenfor banen også. Det ble en Range Rover, en komfortabel bil som er fin å kjøre i England, svarer Elyounoussi.

Selv om en lårskade har hemmet han litt i sesonginnledningen, har landslagsprofilen startet to av fire Premier League-kamper.

– Jeg ville spille, og sa også til det medisinske apparatet at jeg ville spille. Manageren (Mark Hughes) mente det var bedre at jeg gikk glipp av én kamp enn fire-fem. Det er naturligvis helt riktig, og det sier litt om tilliten jeg har. Jeg gikk rett inn på laget da jeg ble friskmeldt, og som eneste spiller fikk jeg også 90 minutter i cupen. Men jeg føler selv at jeg må bidra enda mer, sier Moi.

Råd

Hughes, som selv hadde en stor karriere, ga følgende beskjed da Moi ble klar for «The Saints».

– Det beste rådet var da han sa «du er hentet for en grunn, og det er at du har levert. Du skal gjøre akkurat det samme som tidligere». Det var det beste han kunne si, kontra å kreve at jeg måtte score så så mange mål. Det er sant også. Jeg har vært meg selv hele veien. Det har gått bra hittil. Jeg skal ikke endre meg som person eller spiller, bedyrer kantspilleren.

Han er i ferd med å tilpasse seg hverdagen i England med manglende blandebatterier, tepper og te.

– Det er vegg til vegg-tepper over alt og ting som kunne vært bedre, men mye er også bedre. Jeg har heldigvis endelig lært meg å drikke engelske te til frokost, humrer Moi.

Southampton møter Brighton mandag i 5. runde i Premier League.