Fortsatt rødt farenivå for Mannen

Geologene fra NVE samlet seg til møte fredag ettermiddag klokka 14. Der de siste tallene fra Mannen lagt fram.

Fredag klokka 18 var det kalt inn til pressebrief på kulturhuset i Åndalsnes. Der kunne geolog Einar Anda fortelle at farenivået fremdeles var rødt for det rasutsatte fjellpartiet.

– Torsdag ettermiddag opplevde vi rekordstore bevegelser. Det gikk også 12 eller 13 skred, hvor et av dem var veldig stort. Et sted mellom 1000 og 2000 kubikkmeter, fortalte Anda.

Siden torsdag kveld og natt har bevegelsene i fjellet minsket og stabilisert seg fra fredag morgen. Likevel opprettholdes farenivået.

– Fjellet beveger seg fremdeles 8 centimeter i døgnet i øvre del, og 1 centimeter i det nedre frontpartiet, sier Anda.

– Til tross for at hastigheten har gått en del ned, er den fremdeles så stor at NVE velger å opprettholde farenivået, sier Anda avslutningsvis.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, var også til stede på pressekonfeansen. Han er i tett kontakt med de evakuerte.

– De ble gjort kjent med dette rundt 15.30 fredag. Det er selvfølgelig ikke noe de ønsker, men de har forståelse for situasjonen, fortalte Hustad.