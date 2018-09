Bevegelsene avtar - men fortsatt rødt farenivå

Nyheter

- Raset i går har påvirket hele fjellpartiet nå i etterkant. Raset var på i alle fall på et par tusen kubikkmeter. Etter det økte hastigheten litt, før det avtok. Utover kvelden begynte bevegelsene å avta og har avtatt utover natten og på morgenen, opplyste sjefgeolog i NVE, Lars Harald Blikra på pressebriefingen på Åndalsens fredag formiddag.

Bevegelsene er nå nede i seks til 10 centimeter i dørnet i øvre del og under en centimeter i nedre del. Nedbøren har også avtatt og bidratt til å stabilisere fjellet. Det har bare kommet 0,9 millimeter nedbør, men det er varslet mer framover.

Farenivået hodes fortsatt på rødt.

- Vi vurderer situasjonen fortløpende utover dagen, sier Blikra.

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad sier at de evakuerte beboerne etter forholdene har det bra.

- De har det bra etter forholdene. Vi må avvente hva geologene sier før vi kan ta stilling til om de kan flytte hjem. Vi skal ha møte med geologene klokken 14 i dag, sier Hustad.

Det forhøyde farenivået førte til at ni beboere måtte evakueres for sjuende gang fra det rasutsatte området i Romsdalen. Forrige gang var 10. august, og NVE varslet allerede den gangen at det ville bli flere evakueringer utover høsten. Alle de evakuerte er innlosjert i campinghytter. Hustad frykter at situasjonen framover blir vanskelig.

- Nå frykter vi virkelig at det kan bli sånn som dette mange ganger i tiden framover. Det er synd varselet om nedbør ikke slo til, sier Hustad.

Toglinja holdes stengt så lenge farenivået er på rødt. Det er varslet ny pressebriefing klokken 18 i dag.