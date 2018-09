Nyheter

Politiets operasjonsleder melder torsdag klokka 14.11 at to biler har kollidert på Sunndalsøra.

Tre personer skal ha vært involvert i uhell. Klokka 14.50 melder politiet at personene har blitt sjekket av lege, og at det ikke skal være noen form for personskade etter ulykka.