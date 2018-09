Rødt farenivå ved Mannen – beboere evakuert

Nyheter

Rødt farenivå indikerer ekstrem rasfare, og det er sjuende gang beboerne ved fjellet Mannen i Rauma må evakueres. Forrige gang var 10. august, og NVE varslet allerede den gangen at det ville bli flere evakueringer utover høsten.

– Vi ser i kveld at det er såpass stor økning i bevegelsene i fjellet, at vi har hevet det til rødt farenivå, fortalte geolog Gudrun Majala i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB sent onsdag kveld.

Raumabanen stengt

Klokken 23.30 var beboerne evakuert fra området. Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt har opplyst at det er snakk om ni beboere.

– Vi er der oppe og forvisser oss om at de har forlatt området. Det er i all hovedsak kommunen som ordner med evakueringen. Dette er jo så etablert nå, sa operasjonslederen til NTB.

Sivilforsvaret har siden onsdag kveld vært på plass for å holde vakt ved fjellet. Samtidig har politimesteren utstedt ferdsels- og oppholdsforbud. Dermed er også Raumabanen stengt mellom Bjorli og Åndalsnes.

Meldt mer regn

Majala i NVE sier at fjellet gjennom onsdagen har reagert selv på små mengder nedbør.

– Det har vært 6,3 millimeter det siste døgnet og 0,3 millimeter den siste halvtimen, sa hun i 23-tiden onsdag.

Det er varslet regn fram til tirsdag, men med noe lavere temperaturer, opplyser NVE i en pressemelding.

Pressekonferanse torsdag

Hastighetene i fjellet er nå over 10 centimeter om dagen i øvre del av Veslemannen og rundt 1,5 centimeter i nedre del. Allerede onsdag ettermiddag hevet NVE farenivået til oransje.

Fra ettermiddagen til kvelden rakk hastigheten å doble seg, og NVE tok derfor ingen sjanser, særlig fordi det begynte å gå mot kveld og natt, fortalte Majala.

I fjor høst forsøkte NVE å pøse på med vann til fjellet i håp om å utløse et ras, men den løsningen har de nå gitt opp. NVE har varslet at de vil holde en pressekonferanse sammen med kommunen klokken 10 på Rauma kulturhus torsdag.