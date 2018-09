Norske leger vil behandle mindre og ta færre prøver

Nyheter

Flertallet av de 1.528 legene som har svart på undersøkelsen, sier at de selv bidrar til overbehandling og overdiagnosering, skriver Dagens Medisin.

Undersøkelsen presenteres samme dag som Legeforeningen laserer kampanjen «Gjør kloke valg». Målet er å få både leger og pasienter til å stille kritiske spørsmål om en undersøkelse eller en behandling egentlig er nødvendig.

Press og forventninger

Press fra pasienter, pårørende og i noen tilfeller overordnede oppgis som hovedgrunner til overbehandling. Henvisninger på feil grunnlag, frykt for represalier og frykt for klager er andre grunner, ifølge undersøkelsen.

Leder i Barnelegeforeningen og en av talspersonene for kampanjen for kloke valg, Ketil Størdal, sier til Dagens Medisin at funnene i undersøkelsen ikke er overraskende.

– Derfor kan kampanjen ses på som en selvransakelseskampanje. Bred enighet om overdosediagnostikk og overbehandling som et problem er en god forutsetning for å kunne gjøre noe med det, sier han.

Still spørsmål

På kampanjens nettsider oppfordres pasientene blant annet til å stille seg selv og legen spørsmål om risiko og bivirkninger.

Det påpekes at de færreste prosedyrer og behandlinger er uten risiko og at medisiner kan ha bivirkninger. Noen ganger kan tester være normale selv om pasienten er helt frisk, med påfølgende unødvendige bekymringer og kanskje enda flere tester. Ytterligere behandling kan i verste fall føre til skade, heter det.

Pasientene oppfordres også til å spørre legen om hva som skjer dersom man velger å ikke gjøre noe, og om det finnes alternativer.