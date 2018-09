Nyheter

Libya-utvalgets rapport legges fram

Norges deltakelse i Libya-krigen med NATO er svært omdiskutert, der norske kampfly slapp 588 bomber mot ulike mål i Libya.

Utvalgsleder Jan Petersen legger i dag fram utvalgets hovedfunn og overrekker rapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Kampanje mot overbehandling

Legeforeningen lanserer kampanjen «Gjør kloke valg». Innsatsen handler om å redusere utredning og behandling som pasienter har lite eller ingen nytte av.

Målet er bedre og tryggere helsetjenester.

Kofi Annan begraves i hjemlandet

FNs tidligere generalsekretær skal stedes til hvile i en statsbegravelse i Ghana 13. september. Kronprinsesse Mette-Marit representerer Norge.

Kisten, dekket i Ghanas farger rødt, grønt og gult, har stått i Accra International Conference Center slik at ghanesere kunne ta et siste farvel.

FN orienterer om situasjonen i Syria

FNs nødhjelpskontor (OCHA) har pressekonferanse om den humanitære situasjonen nordvest i Syria.

Generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors sa nylig til NTB at han er veldig redd for hva som kan skje i Idlib-provinsen, der det er varslet et stormløp mot opprørerne som ikke har noen fluktmuligheter.

25 år siden Oslo-avtalen ble inngått

Palestinernes Yasser Arafat og Israels Yitzhak Rabin trykket hverandres hender foran Det hvite hus 13. september 1993. Siden har drømmen om fred i Midtøsten falmet.

I september 2015 sa palestinernes president Mahmoud Abbas at Palestina ikke lenger ser seg bundet av avtaler med Israel.