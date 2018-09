Nyheter

Farenivået ved Mannen heves

Ni beboere ved fjellpartiet Veslemannen i Rauma i Møre og Romsdal var klokken 23.30 onsdag kveld ferdig evakuert etter at farenivået der igjen er økt til rødt.

Sivilforsvaret har holdt vakt ved fjellet gjennom natten. Samtidig har politimesteren utstedt ferdsels- og oppholdsforbud.

Suu Kyi: Kunne håndtert rohingya-krisen bedre

Myanmars de facto leder Aung San Suu Kyi sa i en tale under Verdens økonomiske forum i Hanoi onsdag at militærets håndtering av rohingya-krisen «kunne vært håndtert bedre».

Over 700.000 rohingyaer flyktet fra delstaten Rakhine da hæren iverksatte en brutal militæraksjon i området.

Personskade etter ammoniakklekkasje

En person har fått mindre alvorlige skader etter å ha pustet inn det farlige stoffet ammoniakk etter en lekkasje på en gård i Steinkjer i Trøndelag. Lekkasjen er stoppet.

Klokken 4.15 skrev politiet på Twitter at området antas å være fritt for ammoniakk i løpet av kort tid.

Kontroll på brann i Arendal

Fem personer ble evakuert fra en brennende leilighet i Arendal sentrum natt til torsdag. Brannvesenet fikk kontroll, og alle beboerne er gjort rede for.

Totalt er det seks leiligheter i det aktuelle leilighetsbygget i Klevgaten i Arendal, ifølge brannvesenet.

El Salvadors ekspresident dømt

El Salvadors tidligere president Tony Saca, som har erklært seg skyldig i korrupsjon, ble onsdag dømt til ti års fengsel.

Saca innrømmet overfor en domstol i forrige måned at han var den sentrale brikken i et nettverk som påtalemyndigheten mente tilegnet seg 301 millioner dollar fra det offentlige.

UEFA avviser USA-planer for mesterligaen

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) avviser ryktene om at det ønsker å legge mesterligafinalen i 2021 til New York.

Rykter oppsto etter at en talsperson for den spanske rettighetshaveren til mesterligaen, uttalte at UEFA vurderer å avholde finalen i New York som følge av den raskt voksende fotballinteressen i USA.