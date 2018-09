Molde har fått nytt «fotoapparat» til 13 millioner kroner

Nyheter

Det har gått stille for seg at Molde sjukehus har kjøpt og installert en splitter ny og avansert CT-maskin. CT - computertomografi - er et slags superavansert «fotoapparat» som tar bilder av snitt i ulike kroppsdeler. Poenget er å skaffe best mulig informasjon om den aktuelle kroppsdelen, for å finne sjukdom, utforske status og skaffe grunnlag for å gi best mulig behandling.

– Med denne maskina har vi hoppet over en generasjon CT-maskiner i forhold til den vi anskaffet for 11 år siden, sa Odd Arne Haram, avdelingssjef røntgen, til styret i Helse Møre og Romsdal da disse fikk se nyanskaffelsen onsdag formiddag.

Styret fikk en runde på Molde sjukehus før de startet sitt regulære styremøte på Seilet.

På CT-nivå med St. Olavs

Haram sa videre at CT-maskina fører Molde opp på nivå med St. Olavs i kvalitet på CT-undersøkelser.

– Vi er på nivå akkurat nå, før vi igjen vil sakke akterut fram til vi om noen år trenger ny maskin, sa han.

Blir med til Hjelset

Adm. dir. Espen Remme opplyste at CT-maskina er den første store investeringen Helse MR gjør i nytt utstyr som de vet skal bli med inn i det nye sjukehuset på Hjelset.

– Derfor er maskina levert med maksimal lengde kabler, slik at vi har nok til behovet i det nye sjukehuset, sa han.

Viktige forbedringer

Den topp moderne CT-maskina til 13 millioner kroner, gir viktige forbedringer til beste for pasientene:

Maskina kan ta CT av hjertet. Elementet som tar bilder sitter på en ring som gjør en omdreining på et kvart sekund, slik at maskina kan ta bilde av det enkelte hjerteslag.

Dette betyr mindre behov for å reise til St. Olavs og Ålesund.

Maskina gir bedre utgreiing av hjerneslag, ved å fange opp blodgjennomstrømningen i hjernen.

Ny CT sikrer kortere ventetid og gjør det lettere å gjennomføre pakkeforløp for kreft.

Med den nye maskina er det mindre behov for at pasientene må ta intravenøs kontrastvæske før undersøkelse.

Maskina gir mindre stråledose under undersøkelsene.

Ny CT gjør utredning av kreft på en bedre måte enn eldre maskiner.

Maskina er også en back-up for den 11 år gamle CT-maskina på sjukehuset, slik at det blir mindre sannsynlig med nedetid på CT laben.