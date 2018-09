Kjørte inn i parkert bil

Nyheter

Hendelsen skjedde tirsdag kveld. Politiet fikk melding fra en bileier om at hans parkerte bil var blitt påkjørt av en annen bil. En patrulje rykket ut, fikk tak i bilføreren og tok en promilletest av han. Den foreløpige prøven viste at mannen hadde en promille på rundt 1,5 og mannen ble derfor tatt med til legevakt for blodprøve. Mannen ble ikke skadet i påkjøringen.