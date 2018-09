Nyheter

Klimamarsj og klimatoppmøte i California

Klimaaktivister fra hele verden kommer til klimatoppmøtet onsdag, trolig årets største samling av toppledere. Det arrangeres for å vise verden at USA er med i kampen mot klimaendringene, selv om president Donald Trump mener det motsatte.

En stor norsk delegasjon deltar på toppmøtet.

Arbeiderpartiet legger fram asyl- og flyktningpolitikk

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg presenterer utvalgets første del av innstilling på asyl- og flyktningpolitikk på en pressekonferanse i Oslo.

Arbeiderpartiets veivalg i innvandrings- og integreringspolitikken er en het potet. Ifølge Dagsavisen har partiet fått over 3.300 innspill til ny politikk fra medlemmer og velgere, der 264 var forslag til asylpolitikk.

Juncker taler om EUs tilstand

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker holder sin årlige tale om unionens tilstand. Talen er hans siste før valget til nytt EU-parlament neste år.

Ifølge Financial Times vil Juncker blant annet presentere planer om at EU vil implementere en bevæpnet grensestyrke på 10.000 mann for å håndtere masseinnvandringen til Europa.

Samarbeid i Sørøst-Asia

Den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN har onsdag sin åpningssesjon. Filippinenes president Rodrigo Duterte og Myanmars de facto sivile leder Aung San Suu Kyi er blant dem som deltar.

De ti medlemslandene er for tiden i forhandlinger med Kina, India, Japan, Sør-Korea og New Zealand om verdens største handelsavtale, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Apple lanserer nye produkter

Det ventes at Apple blant annet skal lansere nye varianter av sin iPhone når nye produkter avsløres onsdag. Selskapet passerte 2. august 1.000 milliarder dollar på børsen.

Siden Apple i 1997 var på randen av konkurs og aksjen ble omsatt for under 1 dollar har selskapet hatt en eventyrlig reise.