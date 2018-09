Nyheter

Stor fisketråler reddet etter brann

Totalt 18 personer ble evakuert fra fisketråleren Langenes som sto i brann rundt 79 nautiske mil vest for Sola i Rogaland tirsdag.

Hovedredningssentralen fikk melding om brann i maskinrommet på fisketråleren Langenes klokken 15.03. Klokken 4 natt til onsdag melder HRS at kystvaktskipet Sortland har begynt å slepe fisketråleren til land.

Mann kastet kniv mot bevæpnet politi

En mann i 30-årene kastet en kniv mot bevæpnet politi under en pågripelse i Holmestrand i Vestfold natt til onsdag. Han var først inne i en leilighet og oppførte seg truende mot et familiemedlem. Han skal ha rasert leiligheten før han forlot stedet og tok seg inn i en nærliggende leilighet.

Politiet kom til stedet, og det var da knivkastingen fant sted. Ingen ble skadd.

Ny presidentkandidat til valget i Brasil

Brasils fengslede presidentkandidat Luiz Inácio Lula da Silva overleverer stafettpinnen til partiets andrekandidat Fernando Haddad, en knapp måned før valget.

Et brev fra Lula ble tirsdag lest opp for de oppmøtte under et valgmøte der han uttrykte støtte til andrekandidaten som Lula skrev har holdt posten med «ekstrem lojalitet».

Trumps egenskryt provoserer orkanofre

President Donald Trump skrøt tirsdag til journalister av USAs innsats da Puerto Rico ble rammet av orkanen Maria i fjor. Nesten 3.000 mennesker mistet livet.

– Unnskyld meg, skam deg. Du gjorde ikke en god jobb, sier en sint guvernør Carmen Yulin Cruz i Puerto Ricos hovedstad San Juan via CNN.

Far og sønn til sykehus etter MC-ulykke

En mann i 50-årene og hans 11 år gamle sønn er fløyet til sykehus etter at motorsykkelen de satt på, kolliderte med en bil i Tana i Finnmark tirsdag kveld.

Sønnen var bevisst da de to ble hentet i Seaking-helikopteret, mens faren lå på båre med nakkekrage. Skadeomfanget betegnes som ukjent.

Fengslet geriljaleder får enda en livstidsdom

Lederen av Lysende sti-geriljaen i Peru, Abimael Guzman, fikk tirsdag enda en livstidsdom for å stå bak en bilbombe som drepte 25 mennesker i landet i 1992.

Selv hevdet geriljalederen at han ikke hadde noe med angrepet å gjøre. 83 år gamle Guzman soner allerede en livstidsdom for en massakre i en peruansk landsby i 1983.