Mange velger bensinbil

Nyheter

MOLDE: Statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at nybilsalget i Romsdal økte med hele 41,3 prosent i august, sammenliknet med samme måned i fjor.

Dette gjør at nybilsalget etter årets åtte første måneder er høgere enn tilsvarende periode i fjor. Hittil i år er det registrert 1143 nye personbiler i Romsdal, i august var tallet 171.

Sterkt fra Volkswagen

Volkswagen har igjen inntatt listetoppen etter en svært god august. På lista over de mest populære modellene, finner vi fire Volkswagen blant de ni fremste.

Totalt ble det registrert 35 nye VW i august i Romsdal, fordelt på hybrid, elbiler, bensin og diesel. Nissan endte på 2. plass, men får nå hard konkurranse på elbilmarkedet både fra Volkswagen og Hyundai, som har kommet sterkt med nye modeller som Ioniq og ikke minst Kona, som nå har kommet i handelen samtidig som det er lange køer av kunder som vil ha nettopp denne bilen.

Audi rykker også oppover på lista. En viktig forklaring på dette er den nye ladbare A3, som har fått veldig god mottakelse. På ladbare hybrider topper Audi statistikken i august, foran BMW.

Stor variasjon

Dieselbiler har også fortsatt sine tilhengere, hver fjerde nyregistrerte bil i Romsdal i august hadde dieselmotor. Her er Skoda helt i toppen, og var det tredje mest solgte bilmerket i Romsdal forrige måned. På elbiler ble det registrert nøyaktig like mange Hyundai, Leaf og Volkswagen i august.

Andelen firehjulstrekkere går noe ned. En forklaring på dette er at de fleste elbilene bortsett fra Tesla ikke leveres med firehjulstrekk.

Her er registreringsstatistikken for Romsdal for august:

1. Volkswagen 35

2. Nissan 20

3. Skoda 14

4. Audi 13

5. Toyota 12

6. BMW 10

6. Ford 10

8. Hyundai 9

9. Peugeot 8

9. Mercedes 8

De mest populære modellene

i august i Romsdal:

1. VW T-Roc 12

2. Nissan Qashqai 10

3. Audi A3 9

4. VW Up 7

4. VW Golf 7

6. Skoda Karoq 6

7. Hyundai Kona 5

7. VW Polo 5

7. Nissan Leaf 5